الثلاثاء 22 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المئات لقوا حتفهم جراء الأمطار في باكستان

المئات لقوا حتفهم جراء الأمطار في باكستان
22 يوليو 2025 20:52


قضى 221 شخصاً، بينهم نحو مئة طفل في الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب باكستان منذ أواخر يونيو، على ما أعلنت وكالة حكومية الثلاثاء، واصفة الموسم بأنه «غير اعتيادي».
وقالت متحدثة باسم هيئة إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إن الضحايا الذين لقوا حتفهم بين 26 يونيو و21 يوليو، قضوا في انهيار منازلهم أو السيول المفاجئة أو صعقهم التيار، موضحة أن «بين القتلى 104 أطفال و40 امرأة».
وأضافت أن الأمطار الموسمية بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، لافتة إلى أن «مثل هذه الحصيلة البشرية تُسجّل عادة في شهر أغسطس، ما يجعل هذا الموسم غير اعتيادي».
وارتفعت الثلاثاء حصيلة ضحايا انزلاقات التربة التي وقعت الاثنين في شمال باكستان إثر أمطار غزيرة، إلى خمسة قتلى بعدما جرفت السيول بعض الضحايا مع مركباتهم، وفقاً للسلطات المحلية.

 

أخبار ذات صلة
قتلى ومفقودون في فيضانات مفاجئة بباكستان
أسطورة نيوكاسل يقود منتخب باكستان
المصدر: آ ف ب
باكستان
آخر الأخبار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
علوم الدار
المكتب الوطني للإعلام يستقبل وفدا من وزارة الإعلام الكويتية
اليوم 21:37
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
الرياضة
الأهلي المصري يدعو رئيس برشلونة لزيارة القاهرة
اليوم 21:20
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل أوائل الثانوية العامة في منطقة الظفرة
اليوم 21:15
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الدورة الـ 12 من «جائزة أبوظبي»
اليوم 21:12
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اقتصاد
«القابضة» تستكمل إجراءات الاستحواذ على حصة الأغلبية في «أرامكس»
اليوم 21:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©