المئات لقوا حتفهم جراء الأمطار في باكستان



قضى 221 شخصاً، بينهم نحو مئة طفل في الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب باكستان منذ أواخر يونيو، على ما أعلنت وكالة حكومية الثلاثاء، واصفة الموسم بأنه «غير اعتيادي».

وقالت متحدثة باسم هيئة إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إن الضحايا الذين لقوا حتفهم بين 26 يونيو و21 يوليو، قضوا في انهيار منازلهم أو السيول المفاجئة أو صعقهم التيار، موضحة أن «بين القتلى 104 أطفال و40 امرأة».

وأضافت أن الأمطار الموسمية بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، لافتة إلى أن «مثل هذه الحصيلة البشرية تُسجّل عادة في شهر أغسطس، ما يجعل هذا الموسم غير اعتيادي».

وارتفعت الثلاثاء حصيلة ضحايا انزلاقات التربة التي وقعت الاثنين في شمال باكستان إثر أمطار غزيرة، إلى خمسة قتلى بعدما جرفت السيول بعض الضحايا مع مركباتهم، وفقاً للسلطات المحلية.