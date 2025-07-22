إضراب للأطباء في إنجلترا

قالت رابطة للأطباء المبتدئين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، إن إضرابات مزمعة لأعضائها ستكون في موعدها المقرر سلفاً هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن وزير الصحة ويس ستريتنج لم يبذل ما يكفي من جهد خلال المفاوضات لتبرير إلغاء الإضرابات.وقالت الجمعية الطبية البريطانية في بيان، إن رسالة ستريتنج إلى الأطباء «تفتقر إلى أي مقترح جوهري بشأن بنود تتعلق بالأجور وغيرها».

ومن المقرر تنظيم الإضرابات في الفترة من 25 إلى 30 يوليو.

ولم ترد وزارة الصحة، التي وصفت الإضرابات سابقاً بأنها «غير معقولة على الإطلاق» على طلب «رويترز» للتعليق حتى الآن.