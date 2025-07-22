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الجيش المالي يقتل أخطر قادة «داعش» في الساحل الأفريقي

وحدة من الجيش المالي - أرشيفية
23 يوليو 2025 01:04

باماكو (الاتحاد)

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سلسلة هجمات إرهابية تستهدف مالي

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي تحييد أحد أخطر القادة في تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل الأفريقي، إثر عملية عسكرية في منطقة «ميناكا» جنوبي البلاد على الحدود مع النيجر.
وقالت هيئة الأركان في بيان لها: «تم تنفيذ عملية عسكرية دقيقة في منطقة تينفاديماتا قرب ميناكا أسفرت عن تحييد سليمان آغ باكاوا، الذي تورط في سلسلة هجمات دموية واغتيالات طالت مدنيين وعسكريين شمال مالي».
وأوضحت «الهيئة» أن «العملية العسكرية استهدفت موقعاً كان يتحصن فيه القيادي المطلوب، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم تنفيذ العملية بنجاح من دون تسجيل إصابات بين صفوف المدنيين».
كما أكدت أن «هذه العملية تم تنفيذها باحترافية عالية وتخطيط دقيق وتندرج في إطار جهود الدولة المتواصلة لتأمين أراضيها وحماية رعاياها من خطر الجماعات الإرهابية».
كما جددت «الهيئة» التزامها بالدفاع عن وحدة البلاد وحماية الشعب المالي والقضاء على جميع التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
ويعتبر سليمان آغ باكاوا من أخطر المطلوبين لدى السلطات المالية، حيث كان يتزعم خلية متطرفة تنشط في «ميناكا» والمناطق المحيطة بها.

منطقة الساحل الأفريقي
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