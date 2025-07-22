مستوطنون ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين قرب رام الله

رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس، مركبتين فلسطينيتين في بلدة «بيتين» شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وسرقوا جزءاً من مقتنيات منزل فلسطيني.

وذكر شهود عيان، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا فجر أمس، بلدة «بيتين» شرقي رام الله وأحرقوا مركبتين.

وبين الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على منازل الفلسطينيين في البلدة.

وأشاروا إلى أن سكان البلدة تصدوا للمستوطنين قبل أن ينفذوا مزيداً من الاعتداءات.

وفي بلدة «ترمسعيا» شمالي رام الله، هاجم مستوطنون منزلاً فلسطينياً وسرقوا جزءاً من مقتنياته بحسب شهود عيان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداء، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.