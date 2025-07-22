توقف الخدمات الطبية في 6 مرافق صحية بغزة جراء نفاد الوقود

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، توقف الخدمات الطبية في 6 مراكز صحية في قطاع غزة بينها مستشفى ومحطة الأكسجين المركزية، جراء نفاد الوقود وإصرار إسرائيل على منع إدخاله، حيث تغلق المعابر بشكل كامل منذ مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: «بعد تحذيرات متكررة، نعلن عن توقف الخدمات في المرافق الصحية التالية: مستشفى الخدمة العامة، محطة الأكسجين المركزية، عيادة السلام، عيادة الشاطئ، مركز الجلاء الطبي، ومركز حيدر عبد الشافي الطبي».

وأكدت أن «توقف الخدمات يأتي نتيجة إصرار الجيش الإسرائيلي على منع منظمة الصحة العالمية من إيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال».

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من توقف خدمات باقي المستشفيات بقطاع غزة خلال 48 ساعة.

واعتبرت «الإصرار الإسرائيلي على وقف ومنع تزويد المستشفيات بالوقود والإمدادات الطبية استهدافاً لما تبقى من المنظومة الصحية».