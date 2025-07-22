الاتحاد الأوروبي: قتل الباحثين عن المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه

بروكسل (الاتحاد)

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، أن قتل المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في قطاع غزة «أمر لا يمكن الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال».

وقالت كالاس، في منشور لها على موقع «إكس»، إنها أجرت اتصالاً جديداً مع وزير الخارجية في إسرائيل جدعون ساعر؛ بهدف إعادة التذكير بالتفاهمات القائمة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت أنها «أكدت خلال الاتصال أن القوات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فوراً عن استهداف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات».

وشددت كالاس على أن «جميع الخيارات ستظل مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها»، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية للضغط على تل أبيب.