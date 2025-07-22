فرنسا: الوضع غير الإنساني في غزة فضيحة يجب أن تنتهي فوراً

باريس (الاتحاد)

طالب جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أمس، بوضع حد فوري للوضع «غير الإنساني المروع» في قطاع غزة، في ظل معاناة المدنيين من ظروف غير إنسانية ونقص حاد في الغذاء منذ أشهر عدة.

وأعرب بارو، في تصريحات صحفية، عن الأسف إزاء الهجوم البري الإسرائيلي الجديد وسط قطاع غزة، لافتاً إلى أن الهجوم على غزة لم يعد له أي مبرر، وأن الوضع غير الإنساني في غزة فضيحة يجب أن تنتهي على الفور.

وعبر عن قلق فرنسا البالغ إزاء مصير السكان المدنيين في ظل العمليات العسكرية المتواصلة.

وفيما يخص القيود الإسرائيلية المفروضة على وسائل الإعلام، أعرب الوزير الفرنسي عن رفضه منع الصحافة المستقلة من دخول غزة.