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فلسطين: غزة تتعرض لمجاعة حقيقية والإدانات الدولية لم تعد تكفي

فلسطينيون يحاولون الحصول على الغذاء في قطاع غزة
23 يوليو 2025 01:04

رام الله (الاتحاد)

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أمس، إن غزة تتعرض لـ«مجاعة حقيقية لم تعد تكفي معها بيانات الإدانة الدولية»، داعياً إلى فتح المعابر فوراً وإدخال المساعدات بكميات كافية.
وأضاف، في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة في رام الله: «الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز كل وصف، نحن أمام مجاعة حقيقية، أطفال يموتون من الجوع، كبار السن ينهارون، مرضى يموتون بلا دواء، عائلات بأكملها تُباد، ومن نجا منها فهو اليوم بلا مأوى ولا مياه ولا غذاء».​​​​​​​
وأشار إلى أن «بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركاً فعلياً أكبر مما رأيناه حتى الآن، للاستعجال بفتح المعابر فوراً، وإدخال المساعدات بكميات كافية، وضمان وصولها لكل محتاج».

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رئيس الوزراء الفلسطيني
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