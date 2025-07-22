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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين
23 يوليو 2025 00:34

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 19 في المئة مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 20 في المئة.
ولدى استقباله في البيت الأبيض، وصف ترامب نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس بـ«المفاوض الصعب جدا»، قائلا إنهما يقتربان من التوصل إلى «اتفاق تجاري كبير».
لكنه أفاد على منصته «تروث سوشال» لاحقا إنه سيمضي قدما بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% على منتجات مانيلا، بينما ستكون سوق الفلبين مفتوحة تماما أمام السلع الأميركية.
وجاء في منشوره «توصلنا إلى اتفاقنا التجاري بحيث تصبح الفلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة».
وكانت مانيلا التي تعد حليفة تاريخية لواشنطن، من بين البلدان التي بعثت رسائل لترامب هذا الشهر تحذّر من
تداعيات فرض رسوم نسبتها 20 في المئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس، مقارنة مع نسبة سابقة هدد بها الرئيس الأميركي بلغت 17%.

 

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