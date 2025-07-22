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واشنطن تسعى لتمديد المفاوضات التجارية مع الصين

واشنطن تسعى لتمديد المفاوضات التجارية مع الصين
23 يوليو 2025 00:42

 قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترغب في مناقشة تمديد الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية مع الصين .
وذكر بيسينت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأميركية: "سأكون في ستوكهولم يومي الاثنين والثلاثاء مع نظرائي الصينيين، وسأعمل على ما يمكن أن يكون تمديداً، وحينها أعتقد أن التجارة مع الصين في حالة جيدة للغاية".
ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي في 12 أغسطس، حيث كان من المقرر أن يتم خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما للسماح بالمفاوضات بين الدولتين.
وكان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية العقابية على الواردات الأميركية من الصين في عدة خطوات إلى 145 %.
وردت بكين، بدورها، برسوم مضادة بنسبة 125 % وفرضت قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة المهمة للصناعة.

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