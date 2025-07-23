حقائق حول اتفاق الرسوم الجمركية بين أميركا واليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات الأميركية من طوكيو.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول اتفاق الرسوم الجمركية:

استثمارات يابانية

ذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيشمل استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتعزيز الوصول إلى السوق اليابانية للسلع الأميركية بما في ذلك السيارات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية.

وقال إيشيبا إن السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، ستخضع أيضا لرسوم جمركية 15 بالمئة، انخفاضا من رسوم جمركية عقابية بلغت 25 بالمئة.

وستبقي اليابان على رسومها الجمركية الحالية على واردات المنتجات الزراعية الأميركية.

وقال إيشيبا إن البلاد تعتزم استيراد المزيد من الأرز من الولايات المتحدة، لكن ضمن الحصة الحالية المعفاة من الرسوم.

واستثمار 550 مليار دولار هو الحد الأقصى لاستثمارات القروض والضمانات التي ستتيحها البنوك والوكالات الحكومية اليابانية لتعزيز الاستثمار المؤسسي الياباني في الولايات المتحدة.

وتهدف "مبادرة اليابان للاستثمار في أميركا" الجديدة إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات الأمن الاقتصادي، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية والصلب وبناء السفن والمعادن الحيوية والطاقة والسيارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وقال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا، الذي أمضى أكثر من ساعتين في الحديث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن الاتفاق لا يشمل الصلب والألومنيوم، الخاضعين لرسوم جمركية منفصلة 50 بالمئة.

الموعد النهائي للرسوم الجمركية

زار أكازاوا الولايات المتحدة ثماني مرات منذ أبريل لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وجاءت الزيارة الأخيرة قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أغسطس، حين أعلنت إدارة ترامب أنها ستفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع الواردات اليابانية.

والولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات اليابانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن رسوم ترامب الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لليابان نقطة مئوية واحدة.

تداعيات الانتخابات

أفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأن اتفاق الرسوم الجمركية جاء بعد ثلاثة أيام من خسارة إدارة إيشيبا أغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين، مما أثار دعوات لاستقالته منها دعوات من داخل حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وفي أعقاب الهزيمة الانتخابية، قال إيشيبا إنه سيظل في منصبه للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه اليابان.

وذكرت صحيفة ماينيتشي اليوم أن إيشيبا يعتزم التنحي عن منصبه بحلول نهاية أغسطس.

رد فعل السوق

قادت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية المؤشر نيكي للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد الظهر عقب إعلان الاتفاق. وقفزت أسهم تويوتا موتور 15‭‭ ‬‬بالمئة، في حين ارتفع سهم هوندا موتور بأكثر من 11 بالمئة.

وتراجعت العقود الآجلة للسندات اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 0.92 ين إلى 137.68 ين، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 28 مارس.



