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عواصف قوية تجتاح شمال فيتنام

قرية غمرتها المياه في مقاطعة نجي آن بعد هطول أمطار غزيرة جلبتها العاصفة الاستوائية ويفا في فيتنام
23 يوليو 2025 13:36

قالت الشرطة الفيتنامية اليوم الأربعاء إن العواصف القوية بشمال فيتنام أودت بحياة شخص وفقدان آخر، في الوقت الذي ضعفت فيه قوة إعصار ويفا من عاصفة استوائية لتصبح منخفضا.
ولقي رجل حتفه في إقليم نجي آن، وأصيب أربعة آخرون. ويعد إقليم نجي آن، الممتد من الساحل إلى حدود لاوس الجبلية، من المناطق الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة والفيضانات. وقال المسؤولون إن الفيضانات ألحقت الضرر بالمئات من المنازل ودمرت المحاصيل. وكان الإعصار قد وصل فيتنام صباح أمس الثلاثاء، حيث كان يحمل رياحا تسير بسرعة 102 كيلومترات في الساعة قبل أن تضعف قوته. وتسبب في انقطاع الكهرباء وعرقلة عمليات الزراعة وإجبار المطارات على وقف أعمالها لفترات مؤقتة بالأقاليم الشمالية.
وأسفر هطول أمطار غزيرة على تايلاند منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم عن وقوع فيضانات في عدة أقاليم بشمال البلاد وارتفاع منسوب الأنهار وغمر المنازل بالمياه.
وقالت السلطات إن أكثر من 350 شخصا تضرروا، على الرغم من عدم وقوع خسائر بشرية. كما حذرت من احتمالية وقوع فيضانات غامرة وانهيارات أرضية.

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