موجة حرّ قوية تضرب اليابان

سجلت جزيرة هوكايدو في شمال اليابان الأربعاء درجات حرارة قياسية في مناطق عدة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من ضربات الشمس في أنحاء مختلفة من البلاد.

وسجّلت ثماني مدن ودائرة واحدة في الجزيرة أعلى درجات حرارة منذ 1977، وهو العام الذي بدأ فيه جمع البيانات الرسمية، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وبلغت درجة الحرارة في بلدة بيهورو بعد ظهر الأربعاء 38.2 درجة مئوية.

وقال ريو ناكاشي، المسؤول في بلدة كيتامي المجاورة "ندعو السكان إلى توخي الحذر الشديد من ضربات الشمس".

وأوضح أن البلدية افتتحت "ملجأ للتبريد" للسكان، بشكل خاص للذين لا يمتلكون أجهزة تكييف في منازلهم.

وأشار خبير من وكالة الأرصاد الجوية في اليابانية في هوكايدو إلى أن السماء الصافية وتيارات الهواء الحار الآتية من الصين والرياح الجافة الدافئة تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في الجزيرة الأربعاء.



وأصدرت وزارة البيئة اليابانية الأربعاء تحذيرا من ضربات الشمس شمل شطرا واسعا من الأرخبيل.

وسُجّلت أعلى درجة حرارة في هوكايدو في مدينة ساروما في أيار 2019 بلغت 39.5 درجة مئوية، حسب خبيرة الأرصاد الجوية أكيكو ميورا.



وشهدت اليابان شهر يونيو الأشدّ حرارة على الإطلاق، في ظل موجات شديدة مدفوعة بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الشهر أن استمرار وجود مرتفعات جوية قوية في المنطقة أدى إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة في يونيو بمقدار 2,34 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي.

وكان صيف 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق في اليابان، مساويا للمستوى القياسي المسجل في 2023، تلاه خريف هو الأكثر دفئا منذ بدء التسجيلات قبل 126 عاما.



