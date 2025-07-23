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الكرملين يتوقع مفاوضات «صعبة جدا» مع كييف

صورة لبرج سباسكايا وكاتدرائية القديس باسيل وسط موسكو (وكالات)
23 يوليو 2025 18:35

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّه يتوقع محادثات «صعبة جداً» مع أوكرانيا، في إطار جولة مباحثات جديدة تُعقد في إسطنبول مساء اليوم، مستبعداً بذلك إمكانية تحقيق تقدّم دبلوماسي سريع لإنهاء الأزمة.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي: «لقد غادر وفدنا إلى إسطنبول، ومن المقرر إجراء محادثات هذا المساء، لا أحد يتوقع مساراً سهلاً، ستكون صعبة جداً»، مشيراً إلى أن المقترحات المطروحة من الطرفين «متضاربة تماماً».
من جهته، أعرب مصدر في الوفد الأوكراني عن أمله في أن تعتمد موسكو مقاربة «بنّاءة» خلال اللقاءات.
وأضاف: «يعتمد كلّ شيء على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عن اعتماد لهجة الإنذارات وتتخذ موقفاً بنّاءً»، مضيفاً أنّ «هذا سيحدّد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نتائج في هذا الاجتماع».
وبحسب وسائل إعلام رسمية، فقد وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول، في حين أفاد مصدر أوكراني بأنّ وفده عقد اجتماعات تمهيدية مع مسؤولين أتراك في أنقرة.
وتُعقد الجولة الثالثة من المحادثات بين طرفي الأزمة، في إسطنبول، حوالى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي 16:00 بتوقيت غرينتش بحضور هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية. 
وتأتي المفاوضات بعد ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل روسيا 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق مع كييف.

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