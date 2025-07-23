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اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
24 يوليو 2025 01:15

عدن (الاتحاد)

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الأرياني، إن جماعة «الحوثي» تواصل حملة اختطافات وإخفاء قسري واسعة في محافظة إب، طالت أكثر من 65 مواطناً يمنياً منذ مايو الماضي، بينهم قيادات محلية ومشايخ ووجهاء اجتماعيون ورجال دين وأكاديميون، وأطباء ومهندسون ومحامون وتربويون، «في محاولة يائسة لكسر إرادة أبناء المحافظة وإخضاعهم بالقوة».  
وأوضح الأرياني في تصريح صحفي، أن هذه الحملة تعكس حالة الهلع والارتباك التي تعيشها الجماعة في ظل تساقط الأذرع المشابهة لها في المنطقة، وخوفها من أن تلقى المصير ذاته.
ودعا الأرياني مشايخ ووجهاء وعقلاء إب، وكافة القيادات السياسية والمدنية، إلى عدم السماح للجماعة بالعبث بالمحافظة وجر أبنائها إلى المعتقلات، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم المتقاعسين والمتخاذلين عن القيام بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة.
كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف واضحة لإدانة هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل لوقفها، والشروع في تصنيف «الحوثيين» منظمةً إرهابيةً.

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