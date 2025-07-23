الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإدارة الأميركية: ندعم جهود الاستقرار في ليبيا

عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله مسعد بولس
24 يوليو 2025 01:15

طرابلس (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
ألمانيا تريد ضمانات أميركية قبل تسليم «باتريوت» لأوكرانيا

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أمس، دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا.
وأكد المستشار بولس اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، المستشارَ بولس الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة. 
وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشةَ فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات، حيث أكد الدبيبة حرصَ حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبريات الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار. 

ليبيا
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
الأزمة الليبية
أميركا
مسعد بولس
عبد الحميد الدبيبة
حكومة الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
فلسطينيون في مدينة غزة يحاولون الحصول على طعام بعدما أنهكهم الجوع (رويترز)
الأخبار العالمية
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
24 يوليو 2025
مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
24 يوليو 2025
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
24 يوليو 2025
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
الأخبار العالمية
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
24 يوليو 2025
آليات إسرائيلية منتشرة أثناء مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
24 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©