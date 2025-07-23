ترامب يتعهد بخفض الرسوم على الدول التي تفتح أسواقها

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية على الدول التي تفتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية.

وكتب الرئيس ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال «سأتخلى دائما عن الرسوم إذا تمكنت من جعل الدول الكبرى تفتح أسواقها أمام الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف «كان من المستحيل جعل الدول تفتح أسواقها دون استخدام القوة العظيمة للرسوم.. سأخفض الرسوم في حالة واحدة فقط وهي أن تفتح الدول أسواقها.

وإذا لم تفعل سأفرض عليها مزيداً من الرسوم». يأتي ذلك في حين أعلن ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع إندونيسيا يتيح للمنتجين الأميركيين الدخول إلى السوق الإندونيسية، وهو ما يمثل اختراقاً كبيراً بالنسبة لقطاعات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا الرقمية الأميركية.

ووفقا للاتفاق ستخضع المنتجات الإندونيسية المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 19% وتشمل الشروط الرئيسية لاتفاقية التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إزالة الحواجز الجمركية، وتقليص الحواجز غير الجمركية أمام الصادرات الصناعية والزراعية الأميركية، وتحسين معايير العمل.

كما توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقات تجارية مع الفلبين واليابان في وقت سابق من اليوم.