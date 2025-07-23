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قتلى وجرحى جراء حريق غابات وسط تركيا

قتلى وجرحى جراء حريق غابات وسط تركيا
23 يوليو 2025 23:37

 قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي اليوم الأربعاء إن 10 رجال إطفاء في مقاطعة إسكي شهر بوسط البلاد لقوا حتفهم وأصيب 14 في أثناء محاولتهم احتواء حريق هائل.
ويكافح رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من اليوم لاحتواء حريق غابات في منطقة سيد غازي في إسكي شهر.
وذكر يومقلي للصحفيين أن 24 من رجال الإطفاء حوصروا في الحريق عندما غيرت الرياح اتجاهها فجأة وقذفت ألسنة اللهب نحوهم. وأضاف الوزير أنهم نقلوا على الفور إلى المستشفى، لكن 10 منهم لقوا حتفهم، بينما لا يزال 14 آخرون يتلقون العلاج.
وتابع يومقلي أن سبعة حرائق غابات لا تزال مشتعلة في خمس مقاطعات بوسط تركيا وغربها اليوم.

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