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مسؤول أممي: ضرورة وضع حد «للكابوس التاريخي» في غزة فوراً

فتاة تقف وسط الأنقاض في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
24 يوليو 2025 01:15

نيويورك (وكالات) 

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حث خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، مجلس الأمن على الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذراً من أن الحرب أصبحت «كابوساً ذا أبعاد تاريخية».
تصريحات خياري جاءت خلال حديثه أمس في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وحذّر خياري من أن «الوضع المروع» في القطاع يتدهور باستمرار، في خضم اتساع العدوان العسكري الإسرائيلي وتزايد الخسائر البشرية «ساعة بعد ساعة».
وقال إن «العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في دير البلح، والتي أدت إلى مزيد من نزوح الفلسطينيين والضربات المباشرة على منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة، فاقمت الوضع المتردي وأعاقت العمليات الإنسانية».

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