الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
24 يوليو 2025 01:15

إسطنبول (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ألمانيا تريد ضمانات أميركية قبل تسليم «باتريوت» لأوكرانيا
«إيدج» و«بافو» تطلقان مشروعاً مشتركاً في الحلول الدفاعية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

اتفقت روسيا وأوكرانيا في محادثات جرت في إسطنبول، أمس، على تبادل مزيد من الأسرى، بما في ذلك عسكريون ومدنيون، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.  
ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن اسمه قوله: «النتيجة الرئيسية: تبادل لا يشمل عسكريين فحسب، وإنما مدنيين أيضاً».
وقال مفاوض روسي «إن البلدين اتفقا على تبادل جديد يشمل 1200 أسير من كل طرف».  
واختتمت روسيا وأوكرانيا، أمس، الجولةَ الثالثة من محادثات السلام المباشرة بينهما في إسطنبول، وذلك بعد توقف استمر 7 أسابيع.
من جهته، قال رئيس الوفد الأوكراني في المحادثات، إن كييف عرضت على موسكو عقد قمة لزعيمي البلدين بهدف إنهاء الحرب بحلول نهاية أغسطس.
وذكر رستم أوميروف، رئيس مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، لوسائل الإعلام، إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، ودعا روسيا إلى أن «تظهر نهجاً بناءً وواقعياً».
لكن رئيس الوفد الروسي أكد على أنه من الضروري التوصل إلى شروط اتفاق لعقد اجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، قائلاً، إن الاجتماع المحتمل بين رئيسي روسيا وأوكرانيا سيكون لتوقيع وثائق وليس لإجراء مناقشات.
في الأثناء، أفاد متحدث باسم الخارجية الأوكرانية بأن روسيا اقترحت الاتفاق على هدن قصيرة الأجل، لكنها ليست وقفاً حقيقياً للأعمال القتالية. 
وبدأت المحادثات بلقاء منفرد بين رئيسي الوفدين. وأعلنت تركيا التي تستضيف المحادثات أنها تأمل في إنهاء الحرب بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وقال وزير خارجيتها، هاكان فيدان، في كلمته الافتتاحية أمام الوفدين، إن بلاده تأمل من المحادثات أن تركز على النتائج بشأن المذكرات التي تبادلها الجانبان.
وأضاف أن هدف تركيا هو «إنهاء هذه الحرب الدموية في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «الهدف النهائي هو وقف إطلاق النار الذي سيمهد الطريق للسلام».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر قوله، إن الوفدين اختتما محادثاتهما في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.
وقلل الكرملين من التوقعات بحدوث أي تقدم في الاجتماع، الذي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، إنه يجب أن يركز في جانب منه على التحضير لقمة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتوقعت الرئاسة الروسية «محادثات صعبة جداً» مع كييف في إطار جولة المباحثات الجديدة، مستبعدةً بذلك إمكانية تحقيق تقدّم دبلوماسي سريع لإنهاء الحرب.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي «لا أحد يتوقع مساراً سهلاً. ستكون المحادثات صعبة جداً»، مؤكِّداً أنّ المقترحات التي قدّمتها الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع «متعارضة تماماً».
من جهته، أعرب مصدر في الوفد الأوكراني عن أمله في مقاربة روسية «بنّاءة»، وقال لوسائل الإعلام قبل يوم من المحادثات: «كلّ شيء يعتمد على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عن اعتماد لهجة الإنذارات وتتخذ موقفاً بنّاءً»، مضيفاً أنّ «هذا سيحدّد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نتائج في هذا الاجتماع».
وذكر مصدر دبلوماسي أوكراني أن كييف ترى أن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي شرط أساسي لتحقيق تقدم.
وأضاف المصدر: «وصل الوفد الأوكراني إلى تركيا مستعداً لاتخاذ خطوات مهمة نحو السلام ووقف إطلاق نار كامل، لكن كل شيء سيعتمد على مدى استعداد الجانب الروسي لاتباع نهج بناء».
وعقد طرفا الصراع جولتي محادثات سابقتين في إسطنبول يومي 16 مايو و2 يونيو، أفضتا إلى تبادل آلاف من أسرى الحرب ورفات الجنود القتلى. لكنهما لم تستمرا سوى لأقل من ثلاث ساعات في المجمل، ولم تحرزا تقدماً يذكر نحو وقف إطلاق النار أو تسوية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير 2022.
وأصلح ترامب العلاقات مع زيلينسكي بعد خلاف علني معه في البيت الأبيض في فبراير، وعبّر في الآونة الأخيرة عن إحباطه المتزايد تجاه موسكو.
وهدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة صارمة على روسيا، والدول التي تشتري صادراتها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً، ومع ذلك فإن ردود الفعل في الأسواق المالية أشارت إلى أن المستثمرين متشككون في قدرته على تنفيذ تهديداته.
وميدانياً، تتواصل المعارك على الجبهات ويستمر القصف الروسي على أوكرانيا.
وليل الثلاثاء الأربعاء، استهدفت 71 مسيّرة روسية أوكرانيا، وفقاً لسلاح الجو الأوكراني، مما أدى إلى إصابتين في منطقة خيرسون (جنوب) حيث قُتل شخص أيضاً في قصف مدفعي روسي، وفقاً للسلطات المحلية.

إسطنبول
تركيا
مباحثات إسطنبول
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
آخر الأخبار
فلسطينيون في مدينة غزة يحاولون الحصول على طعام بعدما أنهكهم الجوع (رويترز)
الأخبار العالمية
100 منظمة إغاثية وحقوقية تدعو للتحرك ضد انتشار المجاعة في غزة
24 يوليو 2025
مسؤولون أتراك خلال الجولةَ الثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول (رويترز)
الأخبار العالمية
«محادثات إسطنبول».. اتفاق على تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
24 يوليو 2025
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور المنطقة ويبحث إقامة ممرّ إنساني لتقديم المساعدات إلى غزة
24 يوليو 2025
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
الأخبار العالمية
اليمن: حملة اختطافات «حوثية» واسعة في إب
24 يوليو 2025
آليات إسرائيلية منتشرة أثناء مداهمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد فلسطيني بتصويت الكنيست لصالح مشروع لضم الضفة
24 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©