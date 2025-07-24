الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يفرض شرطاً مقابل خفض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي

ترامب يفرض شرطاً مقابل خفض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي
24 يوليو 2025 08:43

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية. وأضاف ترامب خلال فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي: "إذا وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأميركية، سنسمح لهم بدفع رسوم جمركية أقل"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هناك محادثات جدية جارية حاليا. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أمريكية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. 

أخبار ذات صلة
قمة بين الصين والاتحاد والأوروبي في بكين
ترامب يتعهد بخفض الرسوم على الدول التي تفتح أسواقها
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
دونالد
آخر الأخبار
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يصعد مدعوماً بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية
اليوم 10:48
طائرة من طراز إيه.إن-24 (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة ركاب روسية
اليوم 10:28
ترامب
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي
اليوم 10:21
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
الرياضة
بنفيكا «المحطة القادمة».. جواو فيليكس في «حالة انهيار»!
اليوم 10:00
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
الرياضة
نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
اليوم 09:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©