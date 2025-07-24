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البيت الأبيض: ترامب يزور مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب
24 يوليو 2025 10:21

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة.
وانتقد ترامب مرارا رئيس المجلس جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، وعبر علنا عن رغبته في إقالته.
وقال البيت الأبيض إن ترامب سيزور مجلس الاحتياطي في الساعة الرابعة عصرا (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. ولم يذكر ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول.
ولم يرد مسؤول في البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.
وتسببت الانتقادات العلنية التي وجهها ترامب لباول وتلميحه إلى احتمال إقالته في اضطراب الأسواق المالية سابقا.

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المصدر: وكالات
الاحتياطي الفيدرالي
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