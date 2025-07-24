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مقتل جميع ركاب الطائرة الروسية المنكوبة

منظر جوي لموقع تحطم طائرة الركاب خارج بلدة تيندا في منطقة أمور في أقصى شرق روسيا
24 يوليو 2025 12:09

أعلنت هيئات الطوارئ الروسية، الخميس، مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب المنكوية في أقصى الشرق الروسي.

ولقي 49 شخصا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب من طراز "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي.

وذكرت خدمات الطوارئ، في بيان اليوم، أن طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 كانت تقل 43 راكبا، بينهم خمسة أطفال، وستة من أفراد الطاقم تحطمت بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، مما أدى إلى مقتل جميع من على متنها، مشيرة إلى أنه تم العثور على حطام الطائرة على بعد نحو 15 كم من مدينة تيندا.

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وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ توجهت إلى منطقة الحادث للبحث عن الطائرة بالرغم من الظروف الصعبة لمنطقة التحطم في "الغابات الشِّمالية"، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكان السلطات الروسية قد أعلنت سابقا عن فقدان الاتصال بالطائرة على بعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا.

المصدر: وكالات
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