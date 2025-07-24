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جرحى إثر حريق غابات في قبرص

جرحى إثر حريق غابات في قبرص
24 يوليو 2025 13:52

 ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن حريق غابات سريع الانتشار اندلع بالقرب من مدينة ليماسول الساحلية الواقعة جنوب قبرص، أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى إجبار السكان على إخلاء منازلهم على نطاق واسع. 
واندلع الحريق أمس الأربعاء في قرية جبلية تقع على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال ليماسول، وانتشر سريعاً، مدفوعاً بالرياح القوية.
 وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على جثتي ضحيتين في سيارة التهمتها النيران على طريق ريفي، حيث يبدو أنهما حوصرتا بسبب النيران المتصاعدة. وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ لمحطة «آر آي كيه» الرسمية إن هناك 16 آخرين أصيبوا، وتم نقلهم إلى مستشفيات ليماسول. 
وأفادت خدمة الإطفاء بأن النيران أتت على نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الشجرية والأراضي الزراعية، كما دمرت عشرات المنازل، وأفادت وسائل إعلام محلية بنفوق ماشية وحيوانات أليفة. 
وجاء في تقارير إخبارية أن المنتجعات السياحية الواقعة على طول ساحل ليماسول لم تتأثر. وأمرت السلطات بإخلاء 16 قرية وثلاثة مواقع تخييم والعديد من المخيمات الشبابية، بينما كانت ألسنة النيران تنتشر سريعاً.
 وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السكان فروا من منازلهم مذعورين.

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