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الاتحاد الأوروبي يدلي ببيان عن اتفاق تجاري مع واشنطن

ميناء روتردام لتصدير الحاويات في هولندا
24 يوليو 2025 17:41

قال الاتحاد الأوروبي إن التوصل إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة أمر "في متناول اليد"، بحسب ما أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الخميس.
يأتي ذلك بعد أن قال دبلوماسيون إن الطرفين باتا أقرب للتوصل إلى اتفاق.
وقال أولوف غيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة "على اعتبار أن الاتفاق هو النتيجة (المنتظرة)، نرى أن نتيجة من هذا النوع في متناول اليد".
وأفاد دبلوماسيون، أمس الأربعاء، بأن واشنطن اقترحت حدا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 15 في المئة مع استثناءات لقطاعات تشمل المنتجات الصيدلانية والطائرات. لكن الأمر ما زال قيد البحث.
وتحدث ماروش شيفتشوفيتش كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مع نظيره الأميركي هاورد لوتنيك في اليوم ذاته الذي أشارت الولايات المتحدة فيه إلى تحقيق تقدّم في المحادثات بين الشريكين التجاريين.
وقال غيل إن "الاتحاد الأوروبي يواصل التعاون مع الولايات المتحدة بشكل مكثّف على مستوى تقني وسياسي، وهذا كل ما يمكنني قوله حاليا"، رافضا الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الاتصال الذي جرى مع لوتنيك.
ورغم تركيز المفوضية، التي تقود مفاوضات تجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا، على التوصل إلى اتفاق، أصرت بروكسل على أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات رد إذا فشلت المحادثات.
وقال غيل "نمضي قدما على مسارين مزدوجين، التفاوض والتحضير لسيناريو عدم تحقيق المفاوضات النتيجة التي نرغب بها".
أقرّت بلدان الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق الخميس، حزمة من الرسوم الجمركية المضادة تصل إلى 30 في المئة على منتجات أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) تدخل حيز التطبيق اعتبارا من السابع من أغسطس المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعد المفوضية، بشكل منفصل، قائمة من الخدمات الأميركية تشمل شركات تكنولوجيا وأخرى مالية، لاستهدافها بالقيود حال فشل المفاوضات.

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المصدر: وكالات
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