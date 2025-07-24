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قصف مناطق عدة في روسيا بطائرات مسيرة

قصف يستهدف كراسنودار في روسيا
24 يوليو 2025 20:07

قالت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إن امرأة قتلت وأصيبت أخرى بجروح خطيرة خلال هجوم بطائرة مسيرة على مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود.
وذكرت خلية الأزمات الإقليمية، نقلا عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن المرأة لقيت حتفها بعدما أصابها حطام متساقط.
في حادث منفصل، أفادت "تاس" بأن مدنيا قتل خلال هجوم على منطقة سكنية. 
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار والبحر الأسود وبحر آزوف.
كما أكد مسؤول محلي أن هجوما آخر بطائرة مسيرة استهدف مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار ، بينما أعلنت هيئة الطيران الروسية تعليق العمليات في مطار سوتشي الدولي لساعات.

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المصدر: وكالات
روسيا
كراسنودار
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