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وسائل إعلام دولية تطالب إسرائيل بحرية الوصول إلى غزة

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل قطاع غزة (رويترز)
25 يوليو 2025 01:06

غزة (الاتحاد)

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أطلقت وكالات «فرانس برس» و«أسوشيتد برس» و«رويترز»، و«هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي»، نداءً مشتركاً، أمس، طالبت فيه إسرائيل بالسماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه.
وقالت وسائل الإعلام في بيان مشترك: «نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين الطعام لأنفسهم ولعائلاتهم».
وأضافت: «ندعو السلطات الإسرائيلية مجدداً إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه».
وأشارت إلى أن «هؤلاء الصحافيين المستقلين هم بمثابة عيون وآذان العالم في غزة، يواجهون الآن ظروف السكان القاسية نفسها التي يتولون تغطيتها».

إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
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أهالي غزة
سكان غزة
فرانس برس
وكالة فرانس برس
أسوشيتد برس
وكالة رويترز
بي بي سي
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