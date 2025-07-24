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إسرائيل وأميركا تسحبان وفدهما المفاوض من قطر

طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
25 يوليو 2025 01:06

حسن الورفلي (القاهرة)

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه قرر إعادة فريق التفاوض بشأن غزة إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد يوم من تسليم حركة «حماس» ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قالت إنه منخرط في مفاوضات الدوحة، قوله إن المفاوضات لم تنهر، وإن عودة وفد تل أبيب التفاوضي إلى إسرائيل، هي «خطوة تم التنسيق بشأنها بين كل الأطراف». 
وتابع: «هناك قرارات مصيرية يجب اتخاذها، ولذلك، عاد الوفد لمواصلة التشاور، الزخم لا يزال إيجابياً». 
بدوره، أعلن المبعوث الأميركي لعملية السلام ستيف ويتكوف، إعادة الفريق الأميركي من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من «حماس».
وأشاد ويتكوف في تدوينة له عبر منصة «إكس» بالجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، مضيفاً: «لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية، سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة». 

ستيف ويتكوف
قطر
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
حماس
حركة حماس
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