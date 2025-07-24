الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»

أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
25 يوليو 2025 01:07

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فيليب لازاريني، عن أن واحداً من كل 5 أطفال في قطاع غزة يعاني سوء التغذية، حيث تتزايد الحالات يومياً.
وأوضح لازاريني، في منشور على منصة «إكس»، أن «ارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة وشبح المجاعة يتمدد بصمت»، مشيراً إلى أن معظم الأطفال في غزة «نحيلون وضعفاء، ويواجهون خطر الموت، ما لم يتلقوا علاجاً عاجلاً».
وأضاف: «الناس في غزة ليسوا أمواتاً ولا أحياء، إنهم جثث تتحرك، هذا ما أخبرني به زميل لي في غزة».
وذكر المسؤول الأممي، أن «العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا يعيشون على وجبة صغيرة واحدة يومياً، غالباً ما تكون مجرد عدس، إن تناولوها أصلاً، ويزداد إغماؤهم من الجوع أثناء العمل»، مضيفاً «عندما لا يجد القائمون على الرعاية ما يكفي من الطعام، إن النظام الإنساني بأكمله ينهار».

غزة
الأونروا
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
إسرائيل
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الأمم المتحدة
هدنة غزة
فيليب لازاريني
آخر الأخبار
امرأة وطفلة تبكيان بعد التعرف على جثة أحد أفراد أسرتهما في مستشفى ناصر بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
25 يوليو 2025
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع هجوم جوي في خاركوف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
25 يوليو 2025
تصاعد الدخان جراء الانفجار في ريف إدلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
25 يوليو 2025
أطفال ينتظرون عند نقطة توزيع طعام في النصيرات - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
25 يوليو 2025
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
25 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©