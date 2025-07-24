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روسيا تعلّق على إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة الغربية

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
24 يوليو 2025 22:58

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن إعلان الكنيست الإسرائيلي، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" للأنباء، أن "مثل هذه الخطوة من قبل البرلمانيين الإسرائيليين ينظر إليها بشكل سلبي للغاية في موسكو، فهي تحدد مسبقا نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي" في الأمم المتحدة.
وأضافت الوزارة أن روسيا ترى أن المهمة تكمن في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

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