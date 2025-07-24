ماكرون يدلي بتصريح بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون، عبر منصتي "إكس" و"انستجرام"، إنه "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين".

وأكد الرئيس الفرنسي "سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

بذلك، ستصبح فرنسا أول قوة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية.

حتى الآن، اعترفت 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس، من بينها أكثر من 12 في أوروبا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن "الحاجة الملحة اليوم هي لإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين".

وأضاف "علينا، في نهاية المطاف، بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للبقاء".

وقال ماكرون إن فرنسا باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي "تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط" و"ستجمع كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة".