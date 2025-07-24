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وزيرا خارجية فرنسا وسوريا يلتقيان موفدا أميركيا

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
24 يوليو 2025 23:49

يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك في باريس، غدا الجمعة لبحث الوضع في سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.
يأتي اللقاء بعد أيام من وقف إطلاق النار أنهى أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء بين مسلّحين محليين وعشائر في 13 يوليو، وأسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص خلال أسبوع.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي "ضرورة استئناف إطار الحوار بين دمشق ومختلف مكونات الشعب السوري".
وأضاف المصدر أنه "من هذا المنطلق، يواصل الأميركيون وفرنسا التحرك بشكل استباقي للغاية لضمان إجراء هذا الحوار، وأن يؤدي إلى حل تفاوضي سلمي يعزز الانتقال في سوريا".

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المصدر: وكالات
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سوريا
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توم باراك
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