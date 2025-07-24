الكويت تدين مصادقة الكنيست على قرار بفرض سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمصادقة الكنيست على مشروع قرار يقضي بفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في الأراضي المحتلة في تحد صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل استمرارا لسلسة التصعيد الخطيرة التي من شأنها تعميق دوامة العنف وتقويض الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة وجددت دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لردع هذه الانتهاكات السافرة.

وأكدت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.