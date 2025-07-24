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زعيم حزب العمال السابق في بريطانيا يؤسس حزبا سياسيا جديدا

جيريمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمّال في بريطانيا
25 يوليو 2025 00:28

أعلن الزعيم اليساري السابق لحزب العمّال جيريمي كوربن، الخميس، نيته تأسيس حزب سياسي جديد بالاشتراك مع عضو سابق في الحزب الحاكم في بريطانيا حاليا.
وقال كوربن، الذي خسر الانتخابات مرّتين عندما كان زعيما للعمال في 2017 و2019، إلى جانب النائبة المستقلة زارا سلطانة، إن الحزب الجديد سيطلق عليه "حزبكم" (يور بارتي).
وأضافا، في بيان مشترك، أن "الوقت حان لحزب سياسي من نوع جديد متأصل في مجتمعاتنا ونقاباتنا وحركاتنا الاجتماعية".
وأكدا التزامهما حيال "فلسطين حرة ومستقلة"، في وقت يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوات متزايدة ضمن حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطينية.
تنحى كوربن، البالغ 76 عاما، عن زعامة حزب العمال بعدما شهد الحزب أسوأ نتيجة له منذ عقود عندما هزمه في انتخابات 2019 العامة المحافظون بزعامة بوريس جونسون حينذاك.
وعلّق حزب العمال، بزعامة ستارمر، مهام كوربن عام 2020 بعدما رفض القبول بشكل كامل باستنتاجات تحقيق أجرته منظمة حقوقية في المزاعم بأن معاداة السامية باتت متفشية في صفوف الحزب في ظل قيادته.
وأفاد كوربن بأنه "تمّت المبالغة بشكل كبير" في ما يتعلق بمعاداة السامية "لأسباب سياسية".
وأعلن العام الماضي بأنه سيترشح كمستقل في انتخابات يوليو 2024 العامة بعدما فشل حزب العمال في طرحه كمرشح.
وطُرد من حزب العمال لكنه فاز مع ذلك بسهولة بمقعده عن إزلينغتون الشمالية في لندن، والتي مثّلها على مدى 40 عاما.

المصدر: د ب أ
جيريمي كوربن
جيريمي كوربين
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