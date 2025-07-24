موجة حر شديدة تجتاح تونس

تدخلت وحدات الحماية في تونس لإطفاء أكثر من 200 حريق خلال 24 ساعة، وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة الأربعاء والخميس.

ولا تزال وحدات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في جبل "سيار" في سيدي إسماعيل بولاية باجة شمال تونس بدعم من مروحيات عسكرية.

كما تبذل فرق الإطفاء جهودا لإخماد حريق اندلع في منطقة "الدولاب" الجبلية بمعتمدية "سبيطلة" في ولاية القصرين غرب البلاد، والحيلولة دون توسع النيران إلى المناطق السكنية.

ولم تبلغ السلطات عن خسائر كبيرة في مساحات الغابات.

وشهدت أغلب المدن التونسية موجة حارة شديدة تجاوزت الأربعين درجة وبلغت أقصاها 48 درجة في ولايتي القيروان وتوزر.

ووفق بيانات الحماية المدنية، قامت فرق الإطفاء بـ202 تدخلا لإخماد حرائق في أنحاء البلاد منذ صباح الأربعاء وحتى صباح الخميس.