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ترامب يعلّق على لقائه برئيس البنك المركزي الأميركي

ترامب يتحدث وإلى جانبه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول
25 يوليو 2025 01:02

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه عقد "اجتماعا جيدا" مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإنه لم يحدث أي توتر في مناقشاتهما.
وأضاف ترامب للصحفيين "أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا. لا، لم يكن هناك أي توتر".
وأضاف الرئيس الأميركي إن إقالة باول ليست ضرورية، وإن مثل هذه الخطوة ستمثل تحركا كبيرا.
وأوضح ترامب للصحفيين "فعل ذلك خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية"، مؤكدا أن لديه  ربما ثلاثة أسماء في ذهنه لخلافة باول. 
وقام ترامب بجولة في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن اليوم.
وأوضح أنه لا توجد ضغوط على باول.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
جيروم باول
مجلس الاحتياطي الاتحادي
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