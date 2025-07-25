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غوتيريش: عدم التعاطف مع غزة انعدام للإنسانية

فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة في قطاع غزة
25 يوليو 2025 18:36

استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، انتفاء "الإنسانية" وعدم "التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال غوتيريش، في كلمة عبر الفيديو "لا أستطيع تفسير مدى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من كثر في المجتمع الدولي. انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".

  • فلسطينيون يبحثون عن مساعدات غذائية
    فلسطينيون يبحثون عن مساعدات غذائية
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وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن "هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أزمة أخلاقية تشكّل تحديا للضمير العالمي. سنواصل رفع الصوت في كل فرصة".
وكانت منظمات إغاثة حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي منعت إسرائيل إدخال المساعدات إليه في مارس. وقد خُفّف هذا القرار على نحو طفيف بعد شهرين.

وقال غوتيريش "لا شيء يمكن أن يبرر ارتفاع عدد الوفيات والدمار... حجمهما ونطاقهما يتجاوز أي شيء رأيناه في عصرنا الحديث".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة لأنهم يقولون إنه يوجد طعام هناك على الأقل. نجري مكالمات فيديو مع عاملينا الذين يتضورون جوعا أمام أعيننا ... لكن الكلمات لا تُشبع الأطفال الجائعين".
ودان غوتيريش أيضا مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ 27 مايو.
وقال "نحن نحتاج إلى أن نتحرك: وقف إطلاق نار فوري ودائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ووصول الإغاثة على نحو فوري ومن دون عوائق".
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة "لزيادة العمليات الإنسانية بشكل كبير" في غزة إذا حصل توصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

المصدر: آ ف ب
أنطونيو غوتيريش
قطاع غزة
الأخوة الإنسانية
التعاطف
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