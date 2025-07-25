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قوى أوروبية تدعو إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا"

فلسطينيون يبحثون عن مساعدات غذائية في قطاع غزة
25 يوليو 2025 20:14

دعت باريس ولندن وبرلين، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا".
وردا على التحذير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق، دعت العواصم الأوروبية الثلاث الحكومة الإسرائيلية إلى "رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا".
وذكّرت الدول الأوروبية إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت في البيان "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع".
وتابعت الدول الثلاث أن "الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة"، وحضت "جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فورا".
وأعربت عن "معارضتها الشديدة لأي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحذّرت من أن "التهديدات بالضم وبناء مستوطنات وعنف مستوطنين ضد فلسطينيين، تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض".

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المصدر: وكالات
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