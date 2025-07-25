الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر ومصر: تحقيق تقدم بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون يتفقدون منازلهم في قطاع غزة بعد القصف
25 يوليو 2025 20:36

قالت مصر وقطر، اليوم الجمعة، إن بعض التقدم تحقق في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة التي استمرت لثلاثة أسابيع.
وأضافت الدولتان، في بيان مشترك، أن تعليق المفاوضات للتشاور قبل استئنافها أمر طبيعي في سياق تفاوض معقد.
وقالت الوسيطتان مصر وقطر، في البيان "تشير الدولتان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتؤكدان أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه المفاوضات المعقدة".
كما جددت الدولتان التزامهما بمواصلة الجهود لحين التوصل لاتفاق شامل بالشراكة مع الولايات المتحدة.
وقال البيان "تؤكد الدولتان، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع". 

أخبار ذات صلة
رئيسة المكسيك تندد بأزمة الغذاء في قطاع غزة
قوى أوروبية تدعو إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا"
المصدر: وكالات
قطاع غزة
وقف إطلاق النار
التفاوض
آخر الأخبار
حطام الطائرة الروسية المنكوبة
الأخبار العالمية
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة
اليوم 22:29
أطعمة صحية
الترفيه
دراسة: غذاء رخيص ومتوفر يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بألزهايمر
اليوم 22:16
التقنية الجديدة تُنتج بروتينات لتسليح الخلايا ضد السرطان (من المصدر)
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يسلّح جهاز المناعة بـ"صواريخ" لمهاجمة الخلايا السرطانية
اليوم 22:14
«الرابطة الأميركية» تُوقف ميسي!
الرياضة
«الرابطة الأميركية» تُوقف ميسي!
اليوم 22:02
أبوظبي للرياضات المائية يشارك في الملتقى الدولي بتايلاند
الرياضة
أبوظبي للرياضات المائية يشارك في الملتقى الدولي بتايلاند
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©