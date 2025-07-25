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مسلحون مجهولون يقتلون 14 شخصا في نيجيريا

هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
25 يوليو 2025 21:25

مسلحون مجهولون يقتلون 14 شخصا في نيجيريا
قُتل 14 شخصا في كمين نصبه مسلحون مجهولون بولاية "بلاتو" في وسط نيجيريا، وأدى الهجوم إلى اندلاع أعمال انتقامية أسفرت عن مقتل شخصين، وفق ما أفاد به شهود ومسؤولون محليون اليوم الجمعة.
وقع الهجوم، مساء أمس الخميس، قرب قرية "مانغور" عندما أطلق مسلحون النار على مركبات كانت عائدة من السوق الأسبوعي في مدينة "بوكوس"، وفقا للسكان.
وقالت الشابة موسى مارن من السكان المحليين "نصب المسلحون كمينا لهم وأطلقوا النار عشوائيا".
وأكد نور الدين حسين ماغاحي المسؤول المحلي في الولاية حصيلة القتلى، صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنها تشمل "رجالا ونساء وأطفالا".
وردا على الهجوم، هاجم شبّان قرية قريبة من موقع الكمين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ما ذكر التاجر شانونو عثمان. وهو ما أكّده أيضا صالح آدامو، وهو شخصية معروفة من سكان "بوكوس".
وتشهد ولاية "بلاتو" أعمال عنف بين رعاة ومزارعين، للسيطرة على الأراضي والموارد.
وتعاني المنطقة من تقلّص الأراضي المتاحة للزراعة وتربية الماشية بشكل مضطرد بسبب تغيّر المناخ والتوسّع البشري.

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