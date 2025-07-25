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العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة

حطام الطائرة الروسية المنكوبة
25 يوليو 2025 22:29

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة، العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم طائرة ركاب في شرقي روسيا، وذلك بعد يوم من وقوع الحادث المميت.
وقالت الوزارة "العثور على مسجلَي بيانات الرحلة في موقع التحطم، وسيتم تسليمها إلى موسكو لفك شيفرتها قريبا"، حيث يأمل المحققون أن يوفرا أدلة تساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة.
وقالت السلطات إن جميع الركاب وأفراد الطاقم، البالغ عددهم 48 شخصا على متن الطائرة الروسية من طراز "أنتونوف أيه إن - 24"، قد لقوا حتفهم عندما تحطمت الطائرة في أقصى شرق البلاد.
كانت الطائرة في رحلة من خاباروفسك مرورا بمدينة "بلاجوفيشينسك" إلى بلدة "تيندا" الصغيرة في منطقة أمور.
وتحطمت الطائرة في منطقة يصعب الوصول إليها واستغرقت عملية وصول فريق الإنقاذ الأرضي إلى موقع الحادث ساعات. 
وأفادت السلطات بأن طاقم الطائرة لم يبلغ عن أي مشكلات قبل وقوع الحادث.
وبدأ مدعون روس تحقيقا مع شركة "أنجارا إيرلاينز"، المشغلة للرحلة، ينصب على تدابير السلامة المتبعة. 

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المصدر: د ب أ
طائرة منكوبة
روسيا
الصندوق الأسود
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