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استمرار موجة الحر في اليونان مقتربة من أرقام قياسية

سياح يرشون الماء على أجسامهم في اليونان
25 يوليو 2025 23:03

توقعت الأرصاد الجوية في اليونان أن تتواصل موجة حر تضرب البلاد منذ الاثنين لأكثر من أسبوع، فيما اقتربت الحرارة من تسجيل 46 درجة مئوية اليوم الجمعة.
وأفاد المرصد الوطني في العاصمة أثينا بأن الحرارة القصوى بلغت 45,8 درجة في "ميسينيا" بمنطقة "بيلوبونيز".
وفي أجزاء من أثينا، بلغت الحرارة القصوى 42 درجة وقد سُجلت أيضا في ميناء بيرايوس الرئيسي.
وأعلن المسؤولون، مرة أخرى، تعديل ساعات فتح الأكروبوليس، أهم موقع سياحي في اليونان، حرصا على سلامة الزوار والموظفين.
وأغلق الصرح من منتصف النهار حتى الخامسة بعد الظهر، وهي الفترة الأشد حرا خلال النهار، تماشيا مع قواعد السلامة المعتادة.
وعدّلت وكالة الأرصاد الجوية اليونانية نشرتها التحذيرية لتُشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ الانخفاض بعد يوم الاثنين 28 يوليو، بدلا من عطلة نهاية الأسبوع كما كانت قد أفادت في وقت سابق.
ويتوقع أن تشتد الرياح الشمالية ما يثير المخاوف من اندلاع حرائق، وفق الأرصاد.
وأتى حريق غابات في وقت سابق هذا الأسبوع على أكثر من 1130 هكتارا من الأحراج والأراضي العشبية قرب قرية "فينييوس" الجبلية في البيلوبونيز.
ومن المتوقع أن تصل الحرارة القصوى في اليونان إلى 44 درجة مئوية السبت، بينما تسجل في أثينا 42 درجة مئوية.

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المصدر: وكالات
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