السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا وأستراليا توقعان اتفاقية تمتد 50 عاماً لبناء غواصات نووية

وزراء الخارجية والدفاع في بريطانيا وأستراليا خلال اللقاء
26 يوليو 2025 01:04

سيدني (وكالات)

أخبار ذات صلة
قوى أوروبية تدعو إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا"
القوى الأوروبية تجري محادثات نووية مع إيران

أعلنت بريطانيا وأستراليا أنهما ستوقعان اتفاقيةَ تعاون لبناء غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية، ورحبتا بمراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب لدور الولايات المتحدة في اتفاق الدفاع الثلاثي.
والتقى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ووزير الخارجية ديفيد لامي الجمعة بنظيريهما الأستراليين ريتشارد مارليس وبيني وونج، في سيدني، لحضور اجتماع ثنائي سنوي.
وقال مارليس إنه سيوقع مع هيلي اليوم (السبت) اتفاقيةً تستمر 50 عاماً، لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق ببناء أسطول أسترالي من الغواصات التي تعمل بالتكنولوجيا النووية الأميركية.
وقال مارليس: «إنها اتفاقية مهمة كالتي تم توقيعها بين دولتينا منذ الاتحاد»، مشيراً إلى توحيد عدة مستعمرات بريطانية لتشكيل حكومة أسترالية في عام 1901.
وتم الإعلان في عام 2021 عن التحالف الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والذي يُعرف باسم «أوكوس» (AUKUS)، بهدف تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.  
ومن المقرر أن تحصل أستراليا على ثماني غواصات على الأقل، بما في ذلك ما بين ثلاث وخمس غواصات أميركية مستعملة من طراز فرجينيا.

بريطانيا
أستراليا
الغواصات النووية
الطاقة النووية
وزير الدفاع البريطاني
جون هيلي
ديفيد لامي
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود»: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية
26 يوليو 2025
سوري يتفقد آلية عسكرية محترقة في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دمشق وواشنطن وباريس: دعم المرحلة الانتقالية في سوريا
26 يوليو 2025
رجل إطفاء أوكراني يخمد حريقاً بموقع تعرض لهجوم جوي في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي خطوة أخيرة قبل اتفاق السلام
26 يوليو 2025
ماكرون لدى استقبال سلام في قصر الإليزيه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تعتزم عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان
26 يوليو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
«التحالف الدولي» يستهدف خلية لـ«داعش» بريف حلب الشرقي
26 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©