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تأكيدات رسمية لحصول أوكرانيا على 3 أنظمة «باتريوت»

زيلينسكي يزور قاعدة بألمانيا يتدرب فيها جنود أوكرانيون على نظام باتريوت - أرشيفية
26 يوليو 2025 01:04

كييف (الاتحاد) 

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أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده تلقت تأكيدات من شركائها بشأن تزويدها بثلاثة أنظمة دفاع صاروخي من طراز «باتريوت»، مشيراً إلى أن المباحثات جارية للحصول على سبعة أنظمة أخرى.
وأضاف للصحفيين: «تلقيت تأكيداً رسمياً من ألمانيا بشأن نظامين، ومن النرويج بشأن نظام واحد.. نعمل حالياً مع شركاء هولنديين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيرسل أسلحة أميركية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت.
وأدى هذا الإعلان إلى تدشين مفاوضات حول الشركاء الذين يمكنهم المساهمة في خطة شراء الأسلحة، وهي عملية ستحدد الدعم الذي تتلقاه أوكرانيا.
وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا هذا الصيف، مما أجبر الأخيرة على اللجوء لأساليب جديدة منها أنظمة اعتراض باستخدام الطائرات المسيرة.
وأكد زيلينسكي أن إنتاج الأنظمة الاعتراضية بدأ، وقدر «التكلفة العاجلة» لهذا الجهد بستة مليارات دولار.
وأضاف في تصريحات أصدرها مكتبه أن أوكرانيا بحاجة إلى تغطية فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار في العام المقبل.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 25 مليار دولار إضافية لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية.

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