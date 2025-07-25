البرازيل ترحب بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت البرازيل، اليوم الجمعة، بإعلان فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين و"حثت كل الدول الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد" على اتخاذ القرار نفسه.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، إن "اعتراف عدد متزايد من الدول بالدولة الفلسطينية (...) يساهم في تلبية تطلعات السلام في المنطقة والحرية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.

وتعترف البرازيل بدولة فلسطين منذ عام 2010 وتدعو إلى "حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، فإن 142 دولة على الأقل اعترفت بالفعل أو تخطط للاعتراف بدولة فلسطين.

وأعلنت عدة دول عن قرار الاعتراف بعد بدء الحرب الحالية في قطاع غزة.