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«أطباء بلا حدود»: ربع أطفال غزة يعانون سوء التغذية

أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في غزة - أرشيفية
26 يوليو 2025 01:04

جنيف (الاتحاد) 

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ذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، أن ربع أطفال غزة بين سن الستة أشهر وخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات الذين قصدوا عياداتها للمعاينة الأسبوع الماضي، يعانون سوء التغذية.
وأوضحت المنظمة الخيرية، في بيان، أن «استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب السلطات الإسرائيلية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، فالمرضى والعاملون في القطاع الصحي، يعانون من الجوع».
وقالت كارولين ويلمن، منسقة المشاريع في عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة، إن الطاقم الصحي يسجل الآن «25 حالة جديدة من سوء التغذية يومياً».
وقالت المنظمة: «هذه مجاعة متعمدة، تسببت بها السلطات الإسرائيلية في إطار حملة تجويع، وإصابة من يحاولون تلقي المساعدات بشكل يائس أمر غير مقبول».

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