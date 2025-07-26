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مقتل 18 شخصاً جراء حادث سير في بيرو

مقتل 18 شخصاً جراء حادث سير في بيرو
26 يوليو 2025 08:48

 انقلبت حافلة ركاب كانت في طريقها من ليما إلى منطقة الأمازون في بيرو على طريق سريع في جبال الأنديز، مما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة 48 آخرين، بحسب ما أعلنته السلطات يوم الجمعة.
وقال مدير الصحة في منطقة جونين، كليفور كوريباكو، للصحفيين إن الحافلة ذات الطابقين التابعة لشركة "إكسبريسو مولينا ليدر إنترناشونال" انحرفت عن الطريق وسقطت من منحدر في مقاطعة بالكا، بمنطقة جونين.
ولا تزال السلطات تحقق في سبب الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات التلفزيون المحلية إنشطار الحافلة إلى نصفين، بينما كان رجال الإطفاء والشرطة يحاولون إنقاذ المصابين.

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المصدر: د ب أ
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