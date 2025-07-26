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نجاح عملية إطلاق الصاروخ "فيغا سي" في غويانا الفرنسية

نجاح عملية إطلاق الصاروخ "فيغا سي" في غويانا الفرنسية
26 يوليو 2025 11:21

أُطلق الصاروخ الأوروبي الصغير "فيغا سي" مساء الجمعة في الموعد المحدد عند الساعة 23,03 بالتوقيت المحلي (02,03 بتوقيت غرينتش)، من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، على ما أعلن صحافي في وكالة فرانس برس كان حاضرا في الموقع.
والصاروخ محمّل بأربعة أقمار "سي او 3 دي" CO3D الاصطناعية، سيطلقها الصاروخ لصالح شركة إيرباص للدفاع والفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).
صُمّمت هذه المجموعة لتوفير خريطة ثلاثية الأبعاد وعالية الدقة للكرة الأرضية. وتصل صلاحيتها إلى نحو ثماني سنوات.
أما القمر الاصطناعي الذي يُطلق لصالح المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، فيحمل اسم "مايكروكارب"، وهو مصمم لرسم خرائط لمصادر ثاني أكسيد الكربون ومصارفه في مختلف أنحاء الكوكب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أريان سبايس" ديفيد كافايوليس، خلال العرض التقديمي الذي أُلقي قبل دقائق من عملية الإطلاق، إن هذه الأداة مهمة "لفهم ظاهرة الاحترار المناخي".
ومن المتوقع أن يعمل "مايكروكارب" لخمس سنوات.
وسيوضع القمران الاصطناعيان في مدارين مختلفين.
وتمثل هذه العملية ثالث عملية إطلاق هذا العام من مركز غويانا الفضائي، وعملية الإطلاق الثانية لصاروخ "فيغا سي". ومن المقرر إطلاق صاروخ آخر باستخدام صاروخ "أريان 6" في أغسطس.

المصدر: آ ف ب
قمر اصطناعي
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