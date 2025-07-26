السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية لبناء غواصات نووية

أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية لبناء غواصات نووية
26 يوليو 2025 12:01

وقعت أستراليا وبريطانيا، اليوم السبت، اتفاقية دفاع تاريخية، تستمر خمسين عاما، لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وتندرج الاتفاقية الثنائية تحت أخرى ثلاثية، "أوكوس" بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قاله وزيراً دفاع أستراليا ريتشارد مارليس، وبريطانيا جون هيلي، عقب التوقيع على الاتفاقية في جيلونج بولاية فيكتوريا بجنوب غرب أستراليا.  
وقال هيلي إن البرنامج سوف يخلق عشرات الآلاف من الوظائف في البلدين. وأشار مارليس إلى أن الاتفاقية تهيء الساحة لأكبر مشروع صناعي في تاريخ أستراليا. 

أخبار ذات صلة
بريطانيا وأستراليا توقعان اتفاقية تمتد 50 عاماً لبناء غواصات نووية
قوى أوروبية تدعو إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا"
المصدر: د ب أ
بريطانيا
أستراليا
آخر الأخبار
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
رسالة إلى «الرابطة الأميركية» بعد إيقاف ميسي!
اليوم 12:33
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
الأخبار العالمية
"ناسا" تعلن تسريح 20% من موظفيها ضمن خطة لإعادة هيكلتها
اليوم 12:30
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
الرياضة
منتخب الجودو يختتم «منغوليا جراند سلام» بـ «الوزن الثقيل»
اليوم 12:30
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
الرياضة
«المصنف الأول» يودع واشنطن بعد «منتصف الليل»!
اليوم 12:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©