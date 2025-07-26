السبت 26 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق الرسوم الأميركية

كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق الرسوم الأميركية
26 يوليو 2025 14:22

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن سول ستعد مع الولايات المتحدة حزمة تجارية مقبولة للطرفين قبل الاجتماعات المقررة على مستوى الوزراء بعد أيام وقبل انقضاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية في الأول من أغسطس .
وأضاف المكتب في بيان أن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان أمس الجمعة.
وسيعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول ووزير الخارجية جو هيون اجتماعات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو على الترتيب بعد أيام.

أخبار ذات صلة
برشلونة يسافر إلى اليابان بعد حل «النزاع التعاقدي»
«الجناح الأسطورة» خارج خطط مدرب توتنهام!
المصدر: رويترز
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
ممثلون مصريون
الترفيه
مصر تطلق خطة وطنية لإحياء صناعة السينما
اليوم 17:31
سالم عبدالرحمن يحصد برونزية مهرجان بيل للشطرنج
الرياضة
سالم عبدالرحمن يحصد برونزية مهرجان بيل للشطرنج
اليوم 17:30
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تحقيق تقدم كبير في أوكرانيا
اليوم 17:11
«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب
الرياضة
«الفيفا» يفتتح «المكتب الإقليمي» في المغرب
اليوم 17:03
جندي أوكراني يطلق قذائف
الأخبار العالمية
قتيلان بضربات استهدفت روسيا
اليوم 16:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©